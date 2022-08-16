Глава государства призывает мировое сообщество перейти к решительным мерам и ввести санкции против всей атомной отрасли России.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если мировое сообщество не может защитить Запорожскую атомную электростанцию, то проигрывает российским террористам.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

Глава государства подчеркнул, что Россия не прекращает шантажистских действий на Запорожской АЭС и вокруг нее, потому что провокационные обстрелы территории атомной электростанции продолжаются. В частности, под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и громады рядом, а прямо на объектах станции российские военные прячут боеприпасы и технику.

Как сказал Зеленский, де-факто, АЭС заминирована.

"Все это очевидно свидетельствует о том, что Россия отвергает требования безопасности стран Евросоюза и 15 других стран. Всего 42 (страны), которые призвали Россию вывести свои силы со станции", - заявил Зеленский и добавил, что речь идет о Турции, Грузии, Великобритании, Южной Корее, Японии, Австралии, Канаде, США и других странах.

"Если государство-террорист позволяет себе полностью игнорировать требования международного сообщества, и тем более в такой чувствительной теме, то это однозначно свидетельствует о необходимости немедленных действий. Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского Союза, по Турции, по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - подчеркнул Зеленский.

"Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень, ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки". Они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России", - отметил президент.

В частности, он сказал, что ограничительные меры надо ввести против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и всей атомной отрасли государства-террориста.

"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов безо всяких условий. Мир многие десятилетия боролся за независимый контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. Если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проигрывает террористам, уступает ядерному шантажу, а это может быть прецедент, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС. На территории станции находится около 500 военных РФ, танки, тяжелое вооружение и взрывчатка.

В последнее время оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с Запорожской атомной электростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: