Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что если мировое сообщество не может защитить Запорожскую атомную электростанцию, то проигрывает российским террористам.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое опубликовано в социальной сети Facebook.
Глава государства подчеркнул, что Россия не прекращает шантажистских действий на Запорожской АЭС и вокруг нее, потому что провокационные обстрелы территории атомной электростанции продолжаются. В частности, под прикрытием станции оккупанты обстреливают города и громады рядом, а прямо на объектах станции российские военные прячут боеприпасы и технику.
Как сказал Зеленский, де-факто, АЭС заминирована.
"Все это очевидно свидетельствует о том, что Россия отвергает требования безопасности стран Евросоюза и 15 других стран. Всего 42 (страны), которые призвали Россию вывести свои силы со станции", - заявил Зеленский и добавил, что речь идет о Турции, Грузии, Великобритании, Южной Корее, Японии, Австралии, Канаде, США и других странах.
"Если государство-террорист позволяет себе полностью игнорировать требования международного сообщества, и тем более в такой чувствительной теме, то это однозначно свидетельствует о необходимости немедленных действий. Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам Европейского Союза, по Турции, по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - подчеркнул Зеленский.
"Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень, ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки". Они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России", - отметил президент.
В частности, он сказал, что ограничительные меры надо ввести против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и всей атомной отрасли государства-террориста.
"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов безо всяких условий. Мир многие десятилетия боролся за независимый контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. Если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это означает, что мир проигрывает террористам, уступает ядерному шантажу, а это может быть прецедент, который увидят и другие террористы. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС. На территории станции находится около 500 военных РФ, танки, тяжелое вооружение и взрывчатка.
В последнее время оккупанты неоднократно обстреливали территорию станции.
Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с Запорожской атомной электростанции.