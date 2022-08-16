Сегодня, 15 августа, президент создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает расширения участников "Крымской платформы" по деоккупации украинского полуострова.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Провел совещание по подготовке "Крымской платформы". Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня же создан Консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма – чтобы координировать все мероприятия и проекты на этом направлении и обеспечивать деятельность "Крымской платформы", - сообщил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций ввели "Крымскую платформу" с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

Второй саммит "Крымской платформы" состоится в формате онлайн 23 августа. Украина готовит план экономического восстановления Крыма после его освобождения.

Сегодня, 15 августа, Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Консультативный совет, в частности, будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Вас также могут заинтересовать новости: