Там украинцы смогут получить все базовые услуги в случае проблем со светом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнес приобщаться к инициативе по созданию "пунктов несокрушимости".

Об этом глава государства сообщил в своем сегодняшнем вечернем видеообращении. По его словам, на сайте и во всех "пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшие АЗС, банковские отделения, аптеки, магазины.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей – "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня, подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше", - сказал он.

Видео дня

Президент подчеркнул, если вновь состоятся массированные российские удары, и если будет понимание, что за часы поставки электричества не возобновить, то работа "пунктов несокрушимости" активируется.

"Там все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно бесплатно и круглосуточно. Пункты будут работать обязательно - при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и тому подобное. Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется", - рассказал Зеленский.

Как отметил глава государства, местным властям поставлена задача обеспечить информирование людей о наличии "пунктов несокрушимости". Это должно быть очень просто: в зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, в почтовых отделениях должна быть информация о том, где человек может найти поддержку в случае длительного отключения энергии.

"И очень важно, что к этой нашей инициативе уже присоединяется также и добросовестный бизнес. Спасибо всем предпринимателям, которые решили сейчас поддержать общество и делают свои бизнес-объекты также "пунктами несокрушимости" – с генераторами, "старлинками", водой и прочим.

И, пожалуйста, обратите внимание, что на нашем сайте nezlamnist.gov.ua есть специальная форма для представителей бизнеса, которые хотят присоединиться и стать "пунктом несокрушимости" для украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Отключение света

Как известно, в последнее время Россия активно атакует энергосистему Украины.

19 ноября Владимир Зеленский заявлял, что в стране уже повреждено около половины энергетической инфраструктуры.

Гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO считает, что украинцы могут быть вынуждены жить в условиях постоянных отключений по меньшей мере до конца марта.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что блэкаут возможен, однако это не надо воспринимать как "конец света".

Недавно была опубликована карта заведений, работающих во время веерных отключений энергоснабжения.

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