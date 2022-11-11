Предприниматели могут подавать заявки, чтобы размещать на карте свой бизнес.

Во время веерных отключений энергоснабжения перестают работать и многие заведения. Однако часть из них сумели справиться с проблемой и продолжают принимать клиентов даже при блэкауте. Такие заведения отметили на отдельной карте.

Проект создала администрация сайта "ЛУН город". На интерактивной карте отметили предприятия, которые обладают автономными источниками питания и не закрываются во время отключения света. Сюда относятся магазины, заправки, аптеки, почтовые отделения, кафе, рестораны, места для коворкинга и прочее.

Карта доступна в браузере на официальном сайте и в отдельном приложении. Она постоянно обновляется за счет заявок от владельцев бизнеса. Если предприниматели хотят, чтобы их заведение появилось на карте, необходимо заполнить заявку по ссылке. А владельцам сетевого бизнеса следует обратиться на почту misto@lun.ua.

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Веерные отключения света: последняя информация

Проблема появилась из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами. По словам советника министра по вопросам энергетики Александра Харченко, почти 40% электростанций и прочих объектов серьезно повреждены.

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