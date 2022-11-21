По состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях.

Применение сегодня, 21 ноября, внеплановых отключений электричества вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в это время.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении обратился ко всем представителям областной власти и местных общин, чтобы они не прекращали коммуникацию относительно рационального потребления электричества.

"Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все, кто вовлечен, работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу стоит быть очень экономными и разносить потребления по часам суток", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

При этом отметил, что по состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и в некоторых других городах и районах.

"Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего сложностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень бережливый подход и в публичных местах". - сказал президент Украины.

Ситуация с энергетикой в Украине

Из-за постоянных ракетных атак со стороны РФ по объектам энергетики в Украине ввели плановые и экстренные отключения света.

В Минэнерго отметили, что несмотря на активные вражеские обстрелы украинской энергоинфраструктуры, ситуация с энергоснабжением страны контролируемая.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев рассмотреть возможность выезда за пределы страны на зимний период. По его мнению, это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины.

Гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко прогнозирует, что Украине, вероятно, придется жить в условиях постоянных отключений электроэнергии минимум до конца марта.

Вас также могут заинтересовать новости: