На Банковой произошли столкновения между шахтерами и полицией (фото)

Герус уточнил, что на большинстве государственных шахт больших долгов по зарплатам нет - их выплатили за май, задолженность составляет не более одного месяца.

Под зданием Офиса президента произошли столкновения между полицейскими и шахтерами, когда те пытались установить палатки.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

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«Под стенами Офиса президента. Прямо сейчас. Работники полиции, (обратите внимание: полиции диалога) забирают имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под ОП», – написал он.

На фото горняки сфотографировали легкие травмы, полученные в результате толкотни.

Волынец отметил, что участники акции протестуют на Банковой уже второй день подряд, и что протесты – «бессрочные». Протестующие продолжают требовать выплату задолженных зарплат.

В то же время, по информации нардепа Андрея Геруса, среди протестующих в основном работники ДТЭК "Добропольеуголь". 29 июня, накануне забастовок, он заявил, что на большинстве государственных шахт заработная плата выплачена за май или частично за май.

"То есть задолженность на большинстве шахт менее одного месяца. Ситуация не идеальная, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки. Для примера, год назад - в июне 2019 года - долги перед шахтерами госшахт составляли 2-4 месяца. Сегодня ситуация намного лучше", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Киева около 600 членов профсоюзов перекрыли движение по улице Грушевского возле Верховной Рады.

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