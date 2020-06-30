Около 600 активистов перекрыли движение по улице Грушевского возле Верховной Рады

Участники акции требуют от парламента не принимать "антисоциальные" и "антипрофсоюзные" законы.

В центре Киева около 600 членов профсоюзов перекрыли движение по улице Грушевского возле Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходит прямо на проезжей части улицы Грушевского.

Читайте такжеВ Киеве будут протестовать шахтеры ДТЭК, а не государственных шахт - нардеп

Её участники заявляют, что выступают против "антисоциальной политики власти", призывают “не уничтожать закон о труде" и требуют не допустить принятия "антипрофсоюзного" закона №2681.

Участники акции заявляют, что этот законопроект направлен на уничтожение профсоюзного движения.

По словам членов профсоюзов, власти планируют отменить статью закона о труде, которой предусмотрено, что увольнение работника нужно согласовывать с профсоюзом.

Они подчеркивают, что власти должны создавать новые рабочие места и "не превращать работников в рабов".

Также они призывают к своевременной выплате зарплат.

Активисты заявляют, что акция является бессрочной.

Как сообщал УНИАН, руководитель энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что на большинстве государственных шахт заработная плата выплачена по май или частично за май. А основное количество активистов, которые приехали в Киев, из шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь".

"В апреле 2020 года в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, чем в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это обуславливает уменьшение потребностей в угле. В связи с этим после короткого простоя шахты Павлоградуголь, в частной собственности ДТЭК, все-таки запускаются в работу на полную мощность. А вот шахты "Добропольеуголь", которые в аренде у ДТЭК до 2059 г., практически полностью приостановили добычу", - рассказал он.

Нардеп добавил, что в 2018 году ДТЭК уже делала попытки через суды расторгнуть договоры аренды отдельных шахт, но апелляционный суд встал на сторону государства - договор аренды был заключен на 49 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram