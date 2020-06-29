В Киеве будут протестовать шахтеры ДТЭК, а не государственных шахт - нардеп

Герус уточнил, что на большинстве государственных шахт больших долгов по зарплатам нет - их выплатили за май, задолженность составляет не более одного месяца.

В Киеве уже на этой неделе могут начаться забастовки шахтеров якобы государственных шахт, но это не совсем так.

Об этом рассказал руководитель энергетического комитета парламента, нардеп Андрей Герус.

Он пояснил, что на большинстве государственных шахт заработная плата выплачена за май или частично за май

"То есть задолженность на большинстве шахт менее одного месяца. Ситуация не идеальная, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки. Для примера, год назад - в июне 2019 года - долги перед шахтерами госшахт составляли 2-4 месяца. Сегодня ситуация намного лучше", - написал он.

По информации Геруса, основное количество шахтеров будет ехать с шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь".

"В декабре 2010 года компания ДТЭК заключила договор аренды государственных шахт "Добропольеуголь" сроком на 49 лет. Этои уголь использовался для потребностей собственной генерации, ведь почти 70% тепловой генерации принадлежит также компании ДТЭК. В 2016-2019 гг этот уголь закладывался в тарифы по цене Роттердам+, принося частным акционерам многомиллиардные прибыли", - пишет депутат.

"В апреле 2020 года в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, чем в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это обуславливает уменьшение потребностей в угле. В связи с этим после короткого простоя шахты Павлоградуголь, в частной собственности ДТЭК, все-таки запускаются в работу на полную мощность. А вот шахты "Добропольеуголь", которые в аренде у ДТЭК до 2059 г., практически полностью приостановили добычу", - рассказал он.

Нардеп добавил, что в 2018 году ДТЭК уже делала попытки через суды расторгнуть договоры аренды отдельных шахт, но апелляционный суд встал на сторону государства - договор аренды был заключен на 49 лет.

"Интересные и требования, которые указаны в этом объявлении: выполнять прогнозный баланс и т.д., что является явно нетипичными требованиями таких забастовок и подсказывают, что эти идеи формировались не на шахтах, а в частных офисах. Но если уже говорить о выполнении прогнозного баланса, то в прогнозном балансе указано также экспорт э/э. В прошлые годы такой экспорт составлял 5 млрд кВт-ч, что эквивалентно 2,5 млн тонн угля. 90% этого экспорта осуществляла компания ДТЭК, которая и сжигала донбасский уголь на Бурштынской ТЭС", - сообщил Герус.

Он уточнил, что на май экспорт с Бурштынского энергоострова в Венгрию в прогнозном балансе был заложен на уровне 385 млн кВт-ч, а по факту составил лишь 0,2 млн кВт-час.

"Правда проста - просто гораздо выгоднее требовать остановки атомных блоков в Украине, чтобы здесь продавать дороже, чем работать в реальной конкуренции на европейских рынках, где конкуренция привела к снижению цен. Особенно цинизма добавляет тот факт, что как раз эта же частная компания построила более 1100 МВт мощностей солнечных и ветроэлектростанций, которые работают на самом высоком в Европе "зеленом" тарифе и теперь забирают работу у шахтеров шахт ДТЭК", - считает глава профильного комитета.

Украинская энергетика, считает Герус, является негативным примером участия частного бизнеса в отрасли. "Выжимать сверхприбыли в частные карманы, не инвестировать в технологичность и конкурентоспособность, а потом все проблемы частного бизнеса скидывать на государство. Используя шантаж, манипулирование шахтерами, скупая политиков и включая пропаганду на своих телевизионных каналах", - добавил он.

"На сегодня есть два пути решения проблемы: 1) Частная компания перестает делать бизнес политическими шантажами, восстанавливает экспорт э/э на конкурентные европейские рынки - это дает дополнительную работу шахтерам; 2) государство останавливает еще дополнительные блоки АЭС, финансовый кризис Энергоатома усиливается, растет цена э/э и тарифы для конечных потребителей", - резюмировал парламентарий.

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