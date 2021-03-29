Поврежденные двери Офиса президента собираются реставрировать и вернуть на место / фото УНИАН, Владислав Мусиенко

Офис президента отказывается от предложения художественной галереи продать свои двери, поврежденные во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

"Повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель "Украинской правде".

По словам Мендель, все, кто совершил этот вандализм, должны ответить по закону. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что каждый украинец имеет право на протест, и протестующие часто проводили акции на Банковой, однако "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

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Автор: Катерина Комолова