Офис президента отказывается от предложения художественной галереи продать свои двери, поврежденные во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.
"Повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель "Украинской правде".
По словам Мендель, все, кто совершил этот вандализм, должны ответить по закону. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что каждый украинец имеет право на протест, и протестующие часто проводили акции на Банковой, однако "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".
Читайте такжеМВД обнародовало имена участников акции за Стерненко, которых планирует наказать за изувеченный Офис президента (видео)Акция в поддержку Стерненко 20 марта: что происходило
- Акция в поддержку Сергея Стерненка в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день рождения активиста. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!".
- Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненко возле офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения.
Впоследствии задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. Его отправили под круглосуточный домашний арест.
Также правоохранители задержали еще нескольких участников протестов.
После бурных выходных поврежденные двери из здания Офиса президента сняли. Их захотела выкупить столичная художественная галерея.
Также поврежденные двери появлялись в эфире телеканала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис президента лишь на один вечер одолжил их телеканалу.
По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента должно стоить примерно два миллиона гривен.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram