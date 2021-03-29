Офис президента не собирается отдавать поврежденные части своего здания на любые выставки, потому что не считает их объектами искусства.

Офис президента отказывается от предложения художественной галереи продать свои двери, поврежденные во время акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

"Повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма", - рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель "Украинской правде".

По словам Мендель, все, кто совершил этот вандализм, должны ответить по закону. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что каждый украинец имеет право на протест, и протестующие часто проводили акции на Банковой, однако "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

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Автор: Катерина Комолова