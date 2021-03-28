Художественная галерея из Киева захотела выкупить двери Офиса президента, которые разрисовали во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта.
Об этом в Facebook сообщила адвокат родственников героев Небесной Сотни Евгения Закревская.
По ее словам, «арт-объектом» заинтересовались представители галереи (ОО "Речовий доказ") и фестиваля Senka, которые и направили соответствующий запрос в Офис президента. Они предлагают выкупить двери по цене на 10% выше, чем стоят новые.
"Здесь некоторые думают, что это шутка. Но нет. Все серьезно... Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – замечательная экономия бюджетных денег. ОП считает, что это шваль. Художественная галерея – что это арт-объект и готова за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?" – поинтересовалась Закревская.
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О том, что двери из ОП скоро будут выставлены на их платформе, говорилось 26 марта на Facebook-странице Senka.
"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, их изображения растиражированы в СМИ, они получили статус исторического и художественного артефакта. Мы уверены, что открытый аукцион позволит реализовать произведение значительно выше его номинальной стоимости", – говорилось в посте.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- 20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.
- Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской. По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
- Протестующие также выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве. По завершению акции полицейские задержали одного из участников - Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд). Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Также стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
- Позже о подозрении сообщили еще одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому. А сегодня, 24 марта, правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову.
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