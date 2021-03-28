"Арт-объектом" заинтересовались представители галереи (ОО "Речовий доказ") и фестиваля Senka.

Художественная галерея из Киева захотела выкупить двери Офиса президента, которые разрисовали во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом в Facebook сообщила адвокат родственников героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

По ее словам, «арт-объектом» заинтересовались представители галереи (ОО "Речовий доказ") и фестиваля Senka, которые и направили соответствующий запрос в Офис президента. Они предлагают выкупить двери по цене на 10% выше, чем стоят новые.

"Здесь некоторые думают, что это шутка. Но нет. Все серьезно... Все риски, связанные с аукционом, несет галерея. Для ОП это просто вариант продать эти двери дороже новых – замечательная экономия бюджетных денег. ОП считает, что это шваль. Художественная галерея – что это арт-объект и готова за него заплатить. Какой из этих вариантов более выгоден для бюджета? Кто должен эффективно управлять публичными финансами?" – поинтересовалась Закревская.

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О том, что двери из ОП скоро будут выставлены на их платформе, говорилось 26 марта на Facebook-странице Senka.

"Поскольку общественный интерес к этому объекту не утихает: двери экспонируются в телеэфирах, их изображения растиражированы в СМИ, они получили статус исторического и художественного артефакта. Мы уверены, что открытый аукцион позволит реализовать произведение значительно выше его номинальной стоимости", – говорилось в посте.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Автор: Денис Прядко