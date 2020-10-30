Председатель КСУ отметил, что «это не Майдан и не революция, и не революционная ситуация».

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал проведение возле здания КСУ митинга против его решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

«Я просто прошу воздержаться президента Украины от провокаторов, которые есть вокруг него и провоцируют его к таким действиям. Будет во вторник такое решение парламента (о роспуске состава Конституционного суда - УНИАН) или не будет - история поставит все это на свои места. Сейчас не революция», - заявил Тупицкий.

Он отметил, что «собралось определенное количество людей возле суда. Я с уважением к ним отношусь - кто-то понимает, почему они собрались, кто-то не понимает. Мы это все изучили. Это не Майдан и не революция, и не революционная ситуация. Еще классики говорили, что во время революционной ситуации, что требует общество - это и есть закон. Потому что по-другому не остановить революцию».

Сотни граждан собрались в пятницу, 30 октября, под зданием Конституционного суда. Протестующие требовали отставки судей, причастных к отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Автор: Константин Гончаров