Тех судей, кто принимал скандальные решения, требуют отправить в российский Ростов.

Под зданием Конституционного Суда Украины продолжается митинг граждан, которые возмущены его решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там уже тысячи людей, однако они продолжают прибывать в основном со стороны улицы Жилянской.

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Здание суда охраняют очень много правоохранителей, также и на прилегающих улицах припаркованы несколько десятков полицейских автомобилей, в том числе и грузовики для перевозки задержанных. Стоит также пожарная машина, подключен пожарный гидрант на проезжей части улицы Антоновича.

Движение по улице Жилянской на участке от Антоновича до улицы Васильковской в настоящее время перекрыто из-за того, что там находятся люди.

Протестующие у здания КСУ зажгли файеры и забросали двор суда дымовыми шашками. Полиция начинает усиливать свои ряды.

Люди продолжают забрасывать здание Конституционного суда дымовыми шашками. Митингующие требуют открыть им ворота во двор КСУ. Требование озвучили в громкоговоритель.

Тех судей, кто принимал решения, требуют отправить в российский Ростов. Активисты принесли в суд символический посадочный документ, а также чемоданы. Люди убеждены, что именно в России место 11 судьям, которые приняли такое решение.

Подробности скандала вокруг решения КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Дмитрий Хилюк