Стоимость номеров в этих гостиницах составляет от 2 до 20 тысяч гривень в сутки.

В трех самых дорогих отелях Трускавца (Львовская обл.), где будут проживать народные депутаты от фракции "Слуга народа", которые в течение 1-2 октября будут принимать участие в выездном заседании, не осталось свободных мест.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили администраторы заведений.

Известно, что проживать народные избранники будут в отелях Rixos-Prykarpattya, Mirotel и "Лесная песня".

При попытке забронировать двухместный номер на ближайшие выходные администраторы ответили: "К сожалению, на эти выходные принять вас не сможем – все номера уже заняты. Приезжайте с понедельника или на следующие выходные".

Стоит отметить, что номера в этих отелях не из дешевых. Например, самый дешевый "Стандарт" в Rixos-Prykarpattya стоит 2940 грн (без завтраков) за сутки, а двухместный "Панорамный люкс" – от 7790 грн. Последний – это двухкомнатный номер площадью 80 кв. м, в котором есть спальня и гостиная. Цена "полулюкса" стартует от 6170 грн за сутки, "люкс" стоит 6900 грн. Самые дорогие – трехкомнатные апартаменты с кухней – от 19 600 грн.

Цены в Mirotel особо не отличаются – стандартный номер стоит от 2920 грн за сутки, "люкс" – от 5930 до 6570 грн, "президентский люкс" – от 19500 до 20300 грн.

"Самым скромным "оказался отель "Лесная песня". Здесь стоимость суточного проживания в номерах колеблется от 2 050 грн до 3180 грн

Как сообщал УНИАН, 1-2 октября в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". В нем ожидается участие президента Владимира Зеленского.

Сегодня часть нардепов уже прибыла в курортный городок поездом из Киева.

Автор: Мирослава Бзикадзе