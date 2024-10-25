Также в Катаре договорились об оказании помощи украинским гражданским.

Украине удалось получить списки пропавших без вести украинских военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным", - написал омбудсмен.

Он также добавил, что во время переговоров удалось обсудить ускорение договоренностей по обмену военнопленными между Украиной и Россией:

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"К тому же удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности содействие восстановлению личных документов".

Пропавшие без вести военнослужащие

В июле 2024 года стало известно, что 788 украинских военных пропали без вести во время проведения операции Сил обороны в населенном пункте Крынки Херсонской области.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Государства Катар Лолвой Рашид Аль Хатер.

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