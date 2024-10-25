Украине удалось получить списки пропавших без вести украинских военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Благодаря усилиям нашего основного посредника, через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным", - написал омбудсмен.
Он также добавил, что во время переговоров удалось обсудить ускорение договоренностей по обмену военнопленными между Украиной и Россией:
"К тому же удалось наработать договоренности об оказании помощи гражданским, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в частности содействие восстановлению личных документов".
Пропавшие без вести военнослужащие
В июле 2024 года стало известно, что 788 украинских военных пропали без вести во время проведения операции Сил обороны в населенном пункте Крынки Херсонской области.
Впоследствии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Государства Катар Лолвой Рашид Аль Хатер.
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