Количество погибших военных, которых удалось вывезти из Крынок и похоронить, значительно меньше – речь идет о 262 защитниках.

С октября 2023 года по конец июня 2024-го в Крынках Херсонской области пропали без вести 788 украинских военных. Об этом пишет "Слідство.Інфо".

"В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области на Левом берегу Днепра. 788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и в конце похоронить, значительно меньше – 262 защитников за этот период", – говорится в материале.

Командир десантно-штурмовой роты одного из батальонов 35-й бригады ВСУ, которая воевала и продолжает осуществлять операции на Днепре, по имени Денис, подчеркивает, что оборона и расширение плацдарма на Крынках были необходимой задачей. В противном случае россияне сами пробовали бы высадиться на лодках на правый берег.

Видео дня

Отмечается, что западный осинтер Naalsio, который с начала полномасштабной войны фиксирует подтвержденные случаи уничтоженной техники, подсчитал, что потери украинской техники в Крынках с начала кампании и до 14 июня 2024-го составили 58 единиц. Между тем россияне потеряли 271 единицу.

"Большую роль в этих поражениях сыграла артиллерия, и прежде всего – дроны. Но морская пехота, как никто, проявила наибольший героизм и стойкость в удержании этого клочка земли на левом берегу Днепра. Но заплатила и большую цену", – пишет издание.

Морские пехотинцы в разговорах с журналистами "Слідство.Інфо" неоднократно говорили, что пленных в Крынках оккупанты не берут. Однако в списках на обмен, и в сообщениях о плене все же встречаются фамилии тех, кто исчез именно там.

Бои в Крынках

Операция по удержанию и расширению плацдарма в Крынках Херсонской области длилась несколько месяцев. За это время россияне полностью уничтожили этот населенный пункт.

16 июля в СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что украинские военные были вынуждены отступить из села Крынки, которое находится в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Отмечалось, что в Крынках бои сместились на острова. Держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

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