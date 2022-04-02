Из-за войны многие люди исчезают без вести или попадают в плен, а родные их разыскивают.

Война приносит украинцам очень много горя. Наших граждан убивают, похищают и вывозят на подконтрольные Украине территории. Если вы потеряли связь с родными и не знаете где они находятся - вам могут помочь несколько сервисов.

Горячая линия омбудсмена

Представители уполномоченных по правам человека собирают всю доступную информацию о пропавших и погибших от различных служб. Найти адрес и телефон уполномоченного в вашем регионе можно на официальном сайте. Также можно позвонить на круглосуточную всеукраинскую горячую линию 0800 50 17 20.

Социальные сети

В сети Facebook есть группа "Поиск людей во время войны", где публикуют фото и данные пропавших людей. Вы можете опубликовать там свое заявление. Если вы ищете пропавшего военного, то сначала стоит обратиться за информацией к его части. Будьте осторожны: мошенники могут потребовать у вас деньги за якобы информацию о родном человеке.

Телеграм-каналы

В Телеграме есть немало каналов, где украинцы могут найти информацию о потерянных родных. В поле для поиска введите запросы "Поиск пропавших Украина 2022", "Список эвакуированных", или просто "Поиск пропавших". В каналах можно искать пропавших с помощью телеграм-бота или через хэштеги вашего города.

Национальное бюро по поиску пропавших

Национальное бюро по поиску пропавших будет предоставлять информацию о пропавших военных и гражданских на своем сайте. Этот сервис пока разрабатывается, но заработает совсем скоро. Это наиболее надежный способ узнать судьбу пропавших родных. Сообщить о том, что близкий человек пропал или погиб, можно уже сейчас по горячему номеру 1648, или номеру (044)287 81 65 для звонков из-за границы.

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