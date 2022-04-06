Известно, что некоторых из пропавших уже нет среди живых.

За 35 дней оккупации в Гостомеле на Киевщине пропали без вести четыре сотни человек.

Об этом глава новосозданной Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко рассказал в интервью "Громадському радіо".

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда еще была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", — поделился он.

Он напомнил, что в Гостомеле российские войска убили поселкового голову Юрия Прилипко, вместе с ним погибли также волонтеры Руслан Карпенко и Иван Заря, тела которых были найдены.

"Но отдельно у нас есть врач, которая 35 дней оказывала медицинскую помощь сама, в Гостомеле, будучи в оккупации и под обстрелами. У нее 12 дней назад забрали мужа и сына. Мы до сих пор их разыскиваем. К тому же ищем тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта, и также не можем найти", — добавил представитель власти.

Думенко рассказал, что россияне подчищали следы своих зверств.

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться - а этих тел уже не было", - рассказал он.

Напомним, что Гостомель освободили от оккупантов вслед за Ирпенем. Город стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны. Там бои не прекращались ни на день: враг издевался над мирным населением, занимался мародерством.

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