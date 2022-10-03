Подозреваемый оказывает непосредственное влияние на его информационную политику.

Журналисту, телеведущему пропагандистского телеканала оккупационной администрации "ЛНР" сообщено о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, ведущему инкриминировано коллаборационистская деятельность (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину житель Луганска в своей "профессиональной" деятельности активно поддерживает государство-агрессора, оккупационную администрацию и их вооруженные формирования. Пророссийский пропагандист является "лицом" телеканала "Луганск 24" так называемой "государственной телевизионной радиовещательной компании ЛНР" и осуществляет непосредственное влияние на его информационную политику.

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Он работает ведущим программ антиукраинского характера, а также участвует в радиоэфирах пропагандистской программы. В своих материалах распространяет дезинформацию и оправдывает преступления российской армии против мирного населения.

Так называемая "ГТРК ЛНР "подчиняется министерству связи" оккупационной администрации РФ. Ее деятельность направлена на дискредитацию украинской власти и Вооруженных сил Украины.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. После молниеносного освобождения большей части оккупированных районов Харьковщины, защитники освободили Лиман Донецкой области и вышли на Торское.

В то же время в Генштабе сообщили об освобождении Архангельского и Миролюбовки Херсонской области. Ситуация на этом участке фронта, по словам пресс-секретаря ОК "Юг", "набирает обороты" - ВСУ закрепляются на освобожденных территориях.

Сейчас оккупанты усиливают оборону в Кременной.

Между тем российские войска за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения украинские силы ликвидировали уже 60 430 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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