От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов по территории Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

От вражеских ударов пострадали более 35 населенных пунктов.

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"За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадало более 35 населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлове, Водяное, Марьинка, Времевка, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов.

Да на Сиверском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Украинское Черниговской области и Басовка, Писаревка и Кияница Сумской области.

На Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Новосадово, Терны, Ямполь, Северск, Верхнекаменское и Спорное.

Между тем на Бахмутском направлениив вражеские обстрелы были в районах населенных пунктов Федоровка, Раздоловка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадивка, Зайцевое, Торецьк, Майорськ, Нелиповка и Юрьевка, а на Авдеевском направлении враг бил по Авдеевке, Первомайске, Водяном, Карловке, Красногоровке, Марьинке и Новомихайловке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Времевка, Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Равнополье, Ольгевское, Железнодорожное и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны.

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен. Там им очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявил, что Архангельское и Миролюбовка уже официально освобождены от российских оккупантов.

1 октября украинский флаг взвился в Лимане Однако в городе еще продолжались бои. Сегодня, 2 октября, Лиман был полностью зачищен от русских войск.

Как известно, освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.

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