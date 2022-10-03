Он добавил, что ждет следующие хорошие новости от Вооруженных сил Украины.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич заявляет, что Архангельское и Миролюбовка уже официально освобождены от российских оккупантов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Архангельское и Миролюбовка - официально освобождены от врага. Ждем следующих хороших новостей! Слава ВСУ! Слава Украине!", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении поблагодарил воинов 129-й бригады тероборони (Кривой Рог), которые "отличились хорошими результатами и уволили, в частности Архангельское и Миролюбовку".

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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