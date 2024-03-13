Воюющий юрист подготовил целый перечень с предложениями, который направил в Минобороны.

Бывший руководитель управления по спецрасследованиям и делам Майдана в ГПУ, который сейчас служит в ВСУ под позывным "Прокурор" Сергей Горбатюк заявляет, что сейчас в армии есть много типичных проблем, в частности, с военным рекрутингом.

Он даже подготовил целый перечень на 15 страницах с предложениями их решения, который направил в Минобороны. Там сообщили, что документ проработают. Однако какие результаты и планируют ли предложения внедрять – пока неизвестно. Об этом Горбатюк рассказал в интервью Hromadske.

Проблема рекрутинга

Отдельной сверхважной проблемой считает саботаж рекрутинга. Горбатюк, рассказал, что во время разрекламированного рекрутинга его часть уже потеряла трех мобилизованных, которых нашли через онлайн-платформы по поиску работы. Хотя давали письмо в ТЦК, но в конце концов из учебных центров "рекрутов" направили в другие части.

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"Смотрите: мы находим людей, а вы убиваете в них желание служить. Они же теперь всем знакомым скажут не верить рекрутерам ВСУ", – подчеркнул военный юрист.

Отсутствие обратной связи

Также указывает на ведение кучи журналов учета, отсутствие коммуникации "низов с верхами".

"Мы объявили движение к стандартам НАТО, а взамен у нас фактически отсутствует коммуникация "низов с верхами" по проблемам, выполнению боевых задач, усовершенствованию. Есть лишь требования предоставлять информацию по установленным формам. Они уже чрезмерные, еще и постоянно растут. Высшее командование даже не дает ответа "низовым" частям. Только указания сверху шлют", – отмечает военный.

Бюрократия в отношении назначений

Горбатюк объясняет, что по действующему законодательству, командир части не имеет никаких полномочий назначать, перемещать или увольнять подчиненных. Это может делать только руководитель высшего звена – от комбрига и выше, а в случае с офицерами – только высшее командование. Для батальонов это еще более долгая процедура – документы идут через два звена. Бывает, что назначение задерживается на несколько месяцев.

Неопределенное денежное вознаграждение

Военный заявляет, что даже юрист с опытом не с первого раза поймет, сколько кому должны платить согласно действующим нормативным актам.

"Полный хаос с правовой определенностью и четкостью норм, регулирующих денежное обеспечение военных. Имеющийся закон, постановление Кабмина, приказ Минобороны противоречат друг другу. Поэтому МО шлет письма-разъяснения... Неоправданно усложнена система начисления выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи на передовой", – рассказал он.

По мнению Горбатюка, чтобы решить указанные проблемы, необходимо:

уменьшить централизацию принятия решений;

наладить коммуникацию с "низами";

создать базу данных положительного опыта бригад;

минимизировать количество бумажных учетных документов;

кардинально упростить процедуру списания имущества;

реформировать правоохранительные органы и суды по расследованию военных преступлений.

Проблемы мобилизации

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в Верховной Раде зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, если в законопроект о мобилизации в конце концов внесут норму о бронировании тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен в месяц, это может привести к общественному расколу.

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