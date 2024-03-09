Минобороны сейчас активно масштабирует рекрутинговые центры по всей стране.

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что сейчас в Украине есть пять способов добровольно присоединиться к армии.

Одним из способов присоединиться к Вооруженным силам Украины Бежевец назвал рекрутинговые центры, которые Минобороны сейчас активно масштабирует, рассказал он эфире программы Радио Свобода "Свобода.Live".

"Первый у нас есть во Львове. До конца этого месяца еще несколько откроется, и в ближайшее время мы хотим охватить все крупные города Украины", - отметил Бежевец.

Видео дня

Он утверждает, что за месяц в рекрутинговый центр во Львове обратилось около трех сотен человек.

"Мы считаем, что, поскольку это пилот и впервые Министерство обороны такое сделало, то это бесспорно успех", - пояснил представитель Минобороны.

Открытие рекрутингового центра Минобороны во Львове

В феврале Министерство обороны Украины совместно с городским советом Львова запустили пилотный проект - Центр рекрутинга украинской армии, где можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. В мэрии Львова заверили, что Центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры - не являются военнослужащими. Поэтому там не будут вручать повестки, а только предоставлять консультации.

Вас также могут заинтересовать новости: