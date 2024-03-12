Ожидается, что инициативу зарегистрируют уже до конца текущего месяца.

До конца марта в Верховной Раде зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

Как заявил в комментарии Общественному глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, об этом законопректе говорили еще в конце января, поэтому это не новость.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-то других критериев", - сказал нардеп.

По его словам, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо. Две базовые модели, отличаются. Первая с 35 тыс. грн не предусматривает физлиц-предпринимателей и не будет распространяться на них. Кроме того, поскольку это заработная плата, то где-то минимум треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Наталуха также отметил, что минимальная зарплата, с которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше, чем минимальная заработная плата в армии, которая сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн. Такую инициативу могут воспринять довольно неоднозначно.

"Что эти все упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень много этих зарплат из конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", - сказал Наталуха.

Он отметил, что модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит перед собой целью отбеливания зарплат.

"Наша цель - это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора, для того, чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", - отметил депутат.

В то же время депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

"У нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет", - сказал он.

Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра на эту тему, он сказал достаточно общие вещи, без каких-то конкретных уточнений. Предполагается, что до конца марта будет зарегистрирован законопроект в Верховной Раде Украины. Он не будет не будет в рамках законопроекта о мобилизации.

Законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его непринятия".

"Мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", - сказал нардеп.

Экономическое бронирование

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции рассказал о работе правительства над новым подходом к системе экономического бронирования работников от мобилизации. Могут рассматриваться предприятия, которые имеют, например, налоговую нагрузку выше средней по соответствующей отрасли.

Ранее УНИАН писал, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий такими, которые имеют важное значение для национальной экономики.

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