По словам ветерана войны, подход экономического бронирования является неприемлемым.

Если в законопроект о мобилизации в конце концов внесут норму о бронировании тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривень в месяц, это может привести к общественному расколу.

"Неважно, какая это будет зарплата - 35 или 135 тысяч - сам факт бронирования описать цензурными словами сложно. Нам заявляли, что РФ проводит информацию операцию под названием "Майдан 3". Никакие российские спецслужбы не способны вывести людей на майдан. Туда их способны вывести только ошибочные решения власти. И это решение - одно из таких. Если его примут, никто пусть не удивляется "Майдану 3" и это будет не про российские спецслужбы", - сказал ветеран войны Украины против РФ, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Новости Live.

Кроме того, он поддержал критику этой нормы от командира 3 ОШБр Максима Жорина, который заявил, что из-за подобных подходов Украина получит катастрофическую ситуацию на фронте.

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"Сам подход абсолютно неприемлем. Абсолютно правильно сказал Жорин о "войне для бедных". Мы все пользовались конституционными правами и обязанностями. И тот, у кого выше зарплата, тот имел больше возможностей реализовывать свои конституционные права. Так теперь давайте и обязанности распределим по-честному", - говорит Дикий.

Зато, по словам Дикого, другую инициативу - бронирование военнообязанных за счет уплаты большего военного сбора, о чем сейчас также идет дискуссия, рассматривать можно. Но, с изменением подхода.

"Что касается этой модели, то ее можно обсуждать. Ведь речь идет о том, что работодатель сам должен определить чьи функции для предприятия настолько важны, что он согласен за этого человека дополнительные налоги платить, чтобы только его оставить. В этом смысл есть, но размер такого сбора должен быть существенно больше. Это должно стоить хотя бы как содержание одного военного - это где-то 120-130 тысяч гривень ежемесячно", - объясняет ветеран войны.

Работа над законопроектом о мобилизации продолжается: что надо знать

В Раде продолжается этап рассмотрения поправок к обновленному законопроекту о мобилизации - их зарегистрировали более 4 тысяч.

По словам нардепа Гончаренко, сейчас идет дискуссия о том, чтобы добавить в законопроект норму о бронировании от мобилизации в зависимости от уровня дохода. Так, бронь могут получить люди с зарплатой более 35 тысяч гривень.

Также "освободить" от мобилизации могут плательщиков НДФЛ в размере более 6,3 тыс грн, и ЕСВ более 7,7 тыс грн и айтишников, а именно резидентов "Дия сити", при условии уплаты НДФЛ более 6,3 тыс грн.

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