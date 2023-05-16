Жителям оккупированных территорий Запорожской области дали месяц на получение российских паспортов, иначе их отключат от электроснабжения.

Россияне придумали новый способ принуждать жителей временно оккупированной территории Запорожской области получать паспорта РФ. Ради ускорения паспортизации людям угрожают отключением квартир от электроэнергии.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне заставляют людей перезаключать договоры о поставках электроэнергии. Однако без российских "документов" сделать это невозможно.

"Так, для перезаключения договора необходимо иметь российские "паспорт", "идентификационный код" и "документы на право собственности на жилье". Оккупанты дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии. Таким образом, оккупанты делают невозможной жизнь на временно оккупированных территориях без российского аусвайса", – отметили в Центре сопротивления.

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Паспортизация на оккупированных территориях

Российские захватчики уже который месяц заставляют жителей временно оккупированных территорий получать паспорта РФ. Для этого враг прибегает к разнообразным манипуляциям.

В частности, по данным Генштаба ВСУ, во временно оккупированном городе Старобельск Луганской области россияне выселяют из домов украинцев, которые отказались брать российский паспорт. Отмечается, что обычно оккупанты приходят к людям два раза, а на третий – выбрасывают их вещи из помещений.

Кроме того, россияне "закрутили гайки" в Запорожской области. Там захватчики заставляют людей в письменной форме отказываться от гражданства Украины и брать паспорта РФ. Тем, кто от российского гражданства отказывается, оккупанты угрожают увольнением и преследованием в будущем.

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