Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи.

Директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук отреагировал на информацию о якобы "подготовке Киева к обязательной эвакуации". Он отметил, что этот фейк напугал жителей столицы и посеял панику.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет и речи. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения, до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим учения, проговариваем различные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но, СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", – заявил Ткачук.

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Также он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме и все экстренные службы всегда должны быть готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. По словам Ткачука, искажение информации и распространение фейков в военное время может привести к "катастрофическим последствиям". Кроме этого, паника среди мирного населения "играет на руку" врагу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве дерусифицировали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

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