В Киеве будет улица Героев полка "Азов" и Площадь Героев УПА.

В четверг, 25 августа, Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, новые названия, "инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования", должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства, в частности, и в современной российско-украинской войне.

"Это важный шаг к тому, чтобы уменьшить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что процесс переименования в столице еще не завершен. Уже на следующем пленарном заседании Киевсовет продолжит работать над этим вопросом, чтобы завершить процесс дерусификации.

Кличко сообщил, что, в частности, улица Маршала Малиновского переименована в улица Героев полка "Азов", улица генерала Жмаченко - в улицу Князя Романа Мстиславовича. По решению Киевсовета площадь Тульская теперь будет называться площадью Героев УПА, а улица Бударина улицей украинского возрождения. Также улица Карла Маркса переименована в улицу Гуцульскую, улица Питерская - в Лондонскую, улица Мичурина (в Соломенском районе) в улицу Морских пехотинцев, а улица Ростовская - в улицу Луцке.

Напомним, несколько ранее в КГГА рассказали, что делать с документами жителям переименованных улиц.

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