По его словам, этот год стал годом прозрения, понимания, кардинальных изменений.

В этом году было хорошо видно, кто является Украине настоящим другом, а кто был волком в овечьей шкуре, это год прозрения.

Об этом речь идет в обращении в Facebook Митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания по итогам 2022 года.

"За этот год мы четко увидели, кто является нам настоящим другом, а кто был волком в овечьей шкуре. Поняли даже те, кто не видел этого за 8 лет войны и три века порабощения, что наш самозваный "брат" хуже открытого врага, потому что острил нож на наше горло под слова о "братстве" и "дружбе народов". И когда нам рассказывали об опасности "за горами", то оказалось, что настоящий большой враг был у нас "за плечами", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что украинский народ проходит самые тяжелые испытания войной. "Мы не желали этой войны, нам коварно и жестоко навязал ее враг, который ворвался на нашу землю, проливая кровь, сея смерть и насилие. Но мы не сломались и не сдались, как на то надеялся агрессор. Мы – выстояли, а потому уже морально победили", - подчеркнул Епифаний.

Он отмечает, что за этот год украинский народ лучше научился отделять главное от второстепенного, истинное от ложного, правду от лжи и существенно повзрослел – психологически, духовно, ментально. При этом подчеркнул, что даже маленькие дети наравне со взрослыми помогают приблизить победу, отдавая собственные сбережения или собирая деньги для ВСУ.

"За этот год мы стали едины: едины относительно нашего движения подальше от Москвы, относительно родного языка, церкви, истории, традиций. Мы еще больше полюбили свое, родное – потому что под угрозой потери мы поняли, насколько ценным оно является для нас. И мы все вместе стали на его защиту – всей нашей большой украинской, такой разной, но – семьей", - отмечает Епифаний.

По его словам, этот год стал годом прозрения, понимания, кардинальных изменений. При этом добавил, что любые изменения болезненны, а нынешние для украинцев стали крайне страдательными, но они необходимы. "Мать приводит новую жизнь в этот мир с болью, но так быстро о ней забывает, потому что перед ней дитя , ее новая жизнь, ее надежды и будущее... Подобно и мы стоим сейчас на пороге не только нового календарного года. Мы - на пороге новой вехи в истории бытия нашего народа, мы стремимся к будущему. И, как никогда, мы едины в своем желании: победы и мира! Верю: это желание непременно исполнится, потому что мы – на стороне света и правды, с нами Бог", - подчеркнул Епифаний. Он добавил, что украинцы должны уверенно войти в новый год победителями.

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