Опекуны ребенка не хотели ехать с фронтовой зоны и подвергали ребенка опасности.

Правоохранители Донецкой области отличились героическим спасением малолетнего мальчика, опекуны которого не хотели эвакуироваться из Авдеевки. Раньше общество уже шокировала история о гибели девочки, близкие которой также не захотели уезжать из города.

О происшествии правоохранители рассказали на своей странице в Facebook. Речь идет о спасении пятиклассника Саши, который со своими опекунами живет в старой части Авдеевки. Именно эта часть города расположена ближе всего к линии фронта.

Опекуны ребенка признались, что живут под постоянными обстрелами и "минуты нет без прилета". Семья проживает в сверхсложных условиях: без электричества, доступа к коммуникациям и в сплошной темноте - окна в доме забиты досками, поэтому внутри всегда "ночь".

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Впрочем, несмотря на такие трудности и постоянную опасность, опекуны не захотели вывезти ребенка в более безопасное место. Военная администрация была вынуждена лишить их права опеки над ребенком. Мальчика забрали сотрудники полиции к родной тете.

"Сотрудники полиции вывезли парня из-под бомб на бронированном авто. По дороге успокаивали, хотя и Саша держался мужественно, он не по годам взрослый и умный. Ребенка доставили в безопасное место, в дальнейшем он отправится с тетей на Киевщину", - говорится в сообщении.

Спасение украинских детей

Ранее Украине удалось вернуть еще двоих детей после принудительной депортации со стороны оккупантов в Российскую Федерацию: удалось спасти сестричек, которых россияне вывезли из Луганской области в Рязань.

Недавно в Киеве женщина силой и грубостью пыталась "воспитывать" чужого ребенка. Она толкнула мальчика в спину, тот упал на металлические ворота и получил ушиб грудной клетки. В дело пришлось вмешаться полиции.

Также в прошлом месяце в Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей. Двух детей удалось спасти специалистам ГСЧС.

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