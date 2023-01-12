У девочки случился сердечный приступ.

В Авдеевке трагически скончалась 6-летняя девочка Эля. Ее сердце не выдержало, ребенок жил под обстрелами в подвале. Семья девочки, ее бабушка и дедушка, эвакуироваться отказывались.

О смерти ребенка вчера в эфире "Эспрессо" сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Впоследствии подробностями и видео с девочкой на своей странице в Facebook поделился волонтер Влад Маховский.

"В Авдеевке остается примерно 2,5 тысячи жителей, в том числе и дети. Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала. К сожалению, нет ни одного законного механизма принудительно вывозить детей из города. Мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли такой закон. Потому, что безответственные родители подвергают детей опасности", - рассказывал Барабаш.

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Волонтер сообщил, что он знал эту девочку. Он видел ее в подвале, где та сидела со своими дедушкой и бабушкой. Ребенок признавался, что ему было страшно. Однако семья Эли отказывалась от эвакуации, хотя родственникам предлагали уехать и спасти ребенка.

"Через время еще посетил, убеждал эвакуироваться, не захотели. На ее шестилетие привез торт и подарок, но "опекуны" мягко отказали от встречи с девочкой, потом они в Старую Авдеевку переехали, заезжал и туда, но от встречи с малышами отказали... Боль, ужасная боль, ребенок, которого видел пару раз но "запал в душу", это малыш с большими и доверчивыми глазами... Как спасти этих детей?", - написал Маховский.

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