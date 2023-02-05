Оккупанты депортировали девочек в Рязань и поселили в приюте после смерти их мамы.

Украине удалось вернуть еще двоих детей после принудительной депортации со стороны оккупантов в Российскую Федерацию.

Как отметила пресс-служба Минреинтеграции, домой в Украину удалось забрать сестричек, которых россияне вывезли из Луганской области в Рязань.

Девочек в возрасте 13 и 15 лет оккупанты депортировали вместе с их мамой. После ее смерти на территории РФ детей забрали в местный приют.

Видео дня

Вернуть украинок домой помогла их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Она сделала официальный запрос в Минреинтеграции и оформила опеку над сестрами до их возвращения в Украину.

Благодаря совместным усилиям семья воссоединилась, детям больше ничего не угрожает, отметили в министерстве.

Депортация украинских детей на территорию РФ

Ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук уточнила, что по состоянию на октябрь 2022 года оккупанты насильно вывезли в РФ не менее 8 709 детей.

Со своей стороны директор общественной организации Восточная правозащитная группа Вера Ястребова отметила, что потенциальными жертвами принудительной депортации в РФ могут стать 82 тысяч украинских детей.

Буквально сегодня стало известно о планах россиян продолжить депортацию украинских детей в Луганской области под видом "оздоровительных поездок". Их хотят забрать в Карелию.

Также стало известно местонахождение 14 детей-сирот из Херсона, которых российские власти вывезли на подконтрольную РФ территорию во время оккупации города. Сирот поселили в симферопольский детский дом "Елочка", который приобрел славу немецкого концлагеря "Освенцима" из-за жестокого обращения с воспитанниками.

Вас также могут заинтересовать новости: