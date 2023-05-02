Упрощена процедура отвода земли в столице.

322 народных депутатов проголосовали за закон по обеспечению размещения Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве (№9240).

Им упрощается процедура отвода земельного участка 90 га под размещение кладбища на Броварском проспекте в Днепровском районе столицы - землю можно будет оформлять без разработки градостроительной документации, согласования Верховной Рады и Кабинета Министров.

Законом предусмотрено, что во время действия военного положения место расположения данного кладбища определяется без проведения публичного обсуждения намерений строительства на территории территориальной общины и без принятия органом местного самоуправления решения о разработке соответствующей градостроительной документации местного уровня.

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Законом определено, что перезахоронение Героев Украины, которым начиная с 2014 года вручен орден "Золотая Звезда", на Национальном военном мемориальном кладбище осуществляется в порядке, утвержденном правительством.

Также на этом кладбище может осуществляться перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины ХХ века.

Создание национального военного мемориального кладбища

31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища. На военном мемориальном кладбище запрещено хоронить бывших КГБистов и должностных лиц КПСС и органов советской власти.

Кабинет министров Украины уточнил масштабы проекта Национального военного мемориального кладбища, строительство которого украинский парламент согласовал летом 2022 года. Как сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, его площадь будет занимать до 100 гектаров.