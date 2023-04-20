Депутаты планируют передать 8 га столичной земли в Быковне государству под мемориальное кладбище.

Киевсовет поддержал создание Национального военного мемориального кладбища в Быковне, предоставив разрешение госучреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" на разработку землеустройства участка столичной земли в рамках создания Национального комплекса чествования павших украинских воинов.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 79 депутатов из 88 зарегистрированных в сессионном зале. Проект решения рассматривался как неотложный.

По словам Киевского городского головы Виталия Кличко, речь идет о земельном участке в 8 га, который в дальнейшем предполагается передать госучреждению в постоянное пользование для строительства Национального военного мемориального кладбища на проспекте Броварском в пределах лесного квартала № 25 Днепровского лесничества в Днепровском районе Киева.

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Заместитель Киевского городского головы Петр Пантелеев, который докладывал по этому вопросу, отметил, что из около 100 га, которые будут в целом использоваться под мемориальное кладбище, 90 га – это государственные земли заповедника.

"По свидетельствам людей-старожилов, лесоводов, экспертов по истории, на территории, которая выбрана сейчас – нет захоронений, но будут проведены дополнительные исследования", - отметил он.

По его информации, сейчас предполагается, что транспортное сообщение с мемориальным кладбищем будет обеспечено от станции метро "Лесная". Обсуждается также продолжение линии метрополитена.

Как сообщал УНИАН, в начале сегодняшнего заседания сессии Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко призвал депутатов поддержать решение о создании Национального военного мемориального кладбища для захоронения павших защитников Украины, которое планируется обустроить на почти 100 га в Быковне.

По его словам, сегодняшнее решение Киевсовета даст старт разработке документации по созданию этого мемориала. Кличко отметил, что за его создание отвечает государство и место определяет правительство. Ранее Киевсовет поддержал предложение правительства относительно Лысой горы, но у общественности оно поддержки не нашло. Поэтому теперь речь идет о Быковне.

Кличко сообщил, что на территории поселка в собственности столицы есть 8 га земли и их необходимо вывести для создания мемориального кладбища. Рядом с этой территорией примерно 90 га государственных земель.

Проект национального военного мемориального кладбища

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создание национального военного мемориального кладбища.

14 апреля 2023 года в эфире информационного телемарафона первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун сообщил, что открытие первой очереди Национального военного мемориального кладбища и первые захоронения там планируются на конец осени этого года. Недавно стало известно, что на его территории можно разместить примерно 50 тысячах могил, не считая колумбарии.

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