В государстве стало больше оружия, большой объем работы у полицейских на деоккупированных территориях, постоянные обстрелы и военные преступления захватчиков.

Руководитель Нацполиции Иван Выгивский рассказал, что с первого дня полномасштабного вторжения полицейские не только начали выполнять дополнительные функции - выявление и противодействие ДРГ, разбор завалов и спасение людей, эвакуация гражданского населения из-под обстрелов, разминирование, фиксация и расследование военных преступлений, - но и непосредственно стали к оружию, чтобы отражать вражеское нашествие.

"Мы понимаем, что если ситуация на фронте будет усложняться, воевать придется всем – потому что это конституционная обязанность каждого гражданина, а не только полицейских, спасателей или представителей других силовых структур. И мы готовы к выполнению любых задач по обороне страны", - сказал он Телеграфу.

Выгивский отметил, что Нацполиция имеет множество возложенных на нее задач по обеспечению безопасности и правопорядка внутри страны, противодействию преступности, профилактике уголовным правонарушением.

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"В государстве стало больше оружия, большой объем работы у полицейских на деоккупированных территориях, постоянные обстрелы и военные преступления захватчиков – работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю. Криминогенная ситуация напряженная, но на сегодня нам удается ее контролировать и обеспечивать всем гражданам максимальную безопасность, предоставлять полицейские услуги. Впрочем, если встанет вопрос максимальному количеству полицейских пойти воевать – пойдем и будем воевать", - добавил он.

Возможность мобилизации полицейских - детали

Идея мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских является "странной" и не реализованной. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

"Некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских, и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Странно, когда об этом заявляют не "диванные эксперты", а люди, которые работают в государственной системе и не знают элементарных цифр", - сказал он.

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