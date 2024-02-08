Все сотрудники будут переведены в бригаду "Лють", несогласных уволят с вручением повесток.

Руководством Нацполиции принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области из-за "бунта" его сотрудников.

О таком решении сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич. "Относительно ситуации в Днепре. Оценка предоставлена ситуации. Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. То есть полка такого не будет существовать. Все сотрудники полка полиции особого назначения будут переведены, без исключения, в бригаду "Лють" для выполнения поставленных задач непосредственно бригадой", - сказал он.

Фацевич отметил, что те полицейские, которые будут отказываться от перевода в "Лють" "будут уволены с вручением повесток". Он отметил, что на сегодня есть задачи по увеличению штатной численности штурмовой бригады.

"Мы будем добавлять еще дополнительные штурмовые батальоны. И мы понимаем, что комплектование в первую очередь должно быть из полицейских, из полиции особого назначения. Это кремень, это самые подготовленные на сегодняшний день полицейские Национальной полиции. Они должны быть образцом, должны быть флагманами", - подчеркнул Фацевич.

По его словам, сейчас среди всех полицейских, не только спецназовцев, проводится рекрутинг. "Это решение для того и принимается, чтобы была бригада мощная, единая и под единым руководством", - подчеркнул Фацевич.

Он напомнил, что бригада "Лють" подчинена в районах боевых действий военному командованию. "Что касается этого видео и видео, где присутствует один из руководителей ГУ, то он лично после этого разговора написал рапорт и будет переведен в штурмовую бригаду "Лють" на одну из руководящих должностей", - сообщил Фацевич.

Заместитель председателя Нацполиции напомнил, что в 2023 году были приняты изменения в Закон Украины "О Национальной полиции Украины" (п. 4 ст. 24), в связи с чем украинские полицейские особого назначения могут участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий.

По словам Фацевича, хотя с начала полномасштабного вторжения все полицейские получили ряд дополнительных функций, в усиленном варианте несения службы работают в составе Сил безопасности и обороны Украины, эвакуируют людей, разбирают завалы, расследуют военные преступления, защищают безопасность граждан и правопорядок внутри страны, но именно спецназовцы стали прочной основой в борьбе с врагом.

Бунт полицейских в Днепре: что предшествовало

4 февраля экс-нардеп Игорь Мосийчук в соцсети распространил видео спора в Днепре между полицейскими и их руководителем из-за участия в штурмовой бригаде "Лють".

В комментарии к видео экс-нардеп отметил: "Работники спецподразделений Нацполиции экс-"беркут" отказываются переходить в штурмовую бригаду "Лють". На видео заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, которому оппонирует майор полиции Андрей Селко. Воевать полицейские спецназовцы готовы, летом участвовали в контрнаступлении, но исключительно в составе своего подразделения".

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отреагировал на инцидент: "Не хотят в бригаду наступления, ну, пожалуйста, давайте в другие бригады, у них есть выбор. Вообще для меня это дикарство, честное слово, взрослые люди. Выписывайте повестку и пусть выполняют закон, тем более они на службе".

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