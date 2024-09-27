Если вы обновили данные и ТЦК и СП хочет вас вызвать соответствующей повесткой, то, согласно законодательству, вы должны явиться, подчеркнул юрист.

В Украине начали отправлять повестки военнообязанным по почте. И если человек ее не получит, то письмо вернется в ТЦК и СП, но все же будет считаться врученным.

На этом акцентировал одесский адвокат Алексей Шалару в комментарии Новости.Live. Ранее отмечалось, что повестки будут направляться только тем, кто обновил военно-учетные данные.

При этом он отметил, что выписка из приложения "Резерв+" не является учетным документом. Но можно сделать выписку через "Дію" или ЦПАУ, и тогда "все будет законно".

Видео дня

"В "Резерв+" написано, что вы обновили данные своевременно. Все, к вам претензий нет. Если вы обновили данные и ТЦК и СП хочет вас вызвать соответствующей повесткой, то, согласно законодательству, вы должны явиться", – говорит он.

Мобилизация в Украине: другие новости

9 ноября вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. И именно до этой даты будут действовать документы об отсрочке мобилизации. После мужчины или заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр, пояснил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин.

Также Истомин объяснял, что отсрочка от мобилизации оформляется исключительно лично. Заявления на ее оформление подавать через адвоката, родных или по почте нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: