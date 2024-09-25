9 ноября вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации.

Отсрочки от мобилизации в Украине будут действовать до 9 ноября, когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин, информирует Кременчугская газета.

По словам Истомина, право на отсрочку имеют:

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, которая проходит военную службу;

мужчины, которые учатся после получения среднего образования по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования;

мужчины, чьи близкие родственники (жена, сын, дочь, отец, мать или родной брат или сестра) погибли или пропали без вести, защищая родину во время российско-украинской войны;

мужчины, занятые постоянным уходом за отцом или матерью жены, если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, умерла, признана пропавшей без вести и т.д;

мужчины, которые имеют одного из своих родителей или одного из родителей жены с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и, согласно закону, обязаны их содержать.

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При этом Истомин напомнил, что отсрочки предоставляются максимум на 90 дней. При этом все документы будут действовать до 9 ноября, после чего их нужно будет продлить:

"Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр"

Мобилизация в Украине - последние новости

Мамы с 17-летними парнями стараются не возвращаться в Украину. Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По ее словам, сейчас выезжает за границу очень немного украинцев. Но, по мнению, эксперта, они это делают не из-за войны, а просто воспользовались ею как возможностью для выезда.

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