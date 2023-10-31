Дипломат отметил, что миссии ООН и Красного Креста в секторе Газа не работают, в то же время "поступают тревожные сигналы, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации".

С украинцами, оказавшимися на территории сектора Газа, периодически теряется связь, количество желающих эвакуироваться оттуда продолжает расти, но ситуация остается крайне тяжелой и поступают новые тревожные сигналы. Об этом в эфире телемарафона рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Таких людей сейчас 357, но количество таких людей постоянно растет. К сожалению, с ними периодически теряется связь, сейчас она есть. Мы десятый раз подаем обновленные списки израильской стороне и египетской стороне отдельно, а также нашим координаторам американским. Также подаем списки, молдаван и болгар, которые к нам обратились, попросили о помощи соответственно, у них там небольшие общины. Я очень надеюсь, что эвакуация состоится в ближайшее время", - акцентировал Корнийчук.

В то же время по его словам, поступают очень тревожные сигналы, которые свидетельствуют что ХАМАС заинтересован в том, чтобы гражданские люди оставались под обстрелами в секторе Газа.

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"Тревожные сигналы поступают, в первую очередь с египетской стороны, которая говорит о том, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации. И люди остаются под обстрелами. Количество погибших украинцев на территории сектора Газа постоянно растет. Мы ведем отдельный учет таких граждан. Эта информация не является подтвержденной никем, кроме наших общественных активистов. Просим это понимать, конечно могут быть неточности. Соответственно, миссии ООН и Красного Креста в секторе Газа не работают сейчас, мы не можем эту информацию подтвердить никак другим путем. Очень надеемся, что эвакуация состоится в ближайшее время, но мы на эту ситуацию не влияем", - подчеркнул Корнийчук.

Посол Украины в Израиле добавил, что эвакуацию своих граждан из сектора Газа также до сих пор не удалось осуществить ни странам Европейского Союза, ни США. "Ситуация крайне тяжелая. Идут переговоры. Около 6 тысяч иностранных граждан, с двойным гражданством, подались на эвакуацию из сектора Газа. К сожалению, фактически не удовлетворено ни одной заявки из этих шести тысяч", - сказал Корнийчук.

Он отметил, что в отношении Израиля, нет никаких проблем с точки зрения сотрудничества по эвакуации людей, все происходит в полном объеме. В Секторе Газа эта работа ограничена обменом информации, поскольку ХАМАС не заинтересован ни выпускать заложников-иностранцев, ни запускать гуманитарную помощь для гражданских людей.

"С Израилем у нас полное сотрудничество и взаимопонимание. С ХАМАС мы, как вы понимаете, переговоры не ведем. Имеем опосредованный контакт, который не дает нам пока результатов... ХАМАС не заинтересован сейчас ни выпускать заложников, ни выпускать беженцев и иностранцев, ни запускать гуманитарную помощь. Они заинтересованы, чтобы было еще хуже, чтобы международное сообщество считало Израиль страной, нарушающей правила войны. На самом деле, Израиль заинтересован как никто, в том, чтобы увеличить количество гражданских, которые бы покинули сектор Газа перед наземной операцией. Но, достичь такой договоренности не удается. Переговоры ведутся постоянно, пока, к сожалению, безуспешно", - акцентировал Корнийчук.

Что касается эвакуации украинцев из Израиля, то чартерными рейсами эвакуировано более полутысячи человек.

"Посольству удалось эвакуировать 540 граждан. Всего, со времени теракта, выехало около 4 тысяч граждан Украины. То есть, аэропорт имени Бен-Гуриона работает в обычном режиме, много отказов иностранных компаний от работы, именно поэтому люди воспользовались теми эвакуационными рейсами, которые предложило посольство. Таких чартеров было четыре. Люди оплачивали билеты, но это была фактически цена по себестоимости. Все рейсы были в Румынию и большинство граждан довольны", - отметил Корнийчук.

Он добавил, что также отдельная помощь была оказана тем украинцам, которые не имеют возможности оплатить даже минимальную стоимость перелета и вообще "оказались без средств".

"Вчера мы отправили семью из шести человек, полностью билеты оплатили благотворители, они полетели бесплатно. Румынская сторона по договоренности их приняла и предоставила им гостиницу", - сказал Корнийчук.

Война в Израиле 2023 - эвакуация украинцев

Как сообщал УНИАН, 7 октября боевики группировки ХАМАС совершили самую масштабную за последние 50 лет атаку на Израиль, они нанесли массированные ракетные удары по Израилю, под прикрытием которых прорвались в пограничные города, где убивали, пытали, похищали и грабили гражданских людей.

23 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что эвакуироваться из сектора Газа вызвалось 337 граждан Украины и количество желающих растет. Они преимущественно находятся на юге региона возле пропуска "Рафах", что на границе с Египтом. Он отметил, что в целом количество иностранцев, находящихся в Секторе Газа и готовых к эвакуации, приближается к десятку тысяч человек.

Сегодня, 31 октября в Министерстве иностранных дел Украины уточнили данные о погибших украинцах в Израиле и в Секторе Газа, который контролируется террористическим движением ХАМАС. В Израиле известно о гибели 21 гражданина Украины, а в Секторе Газа - четырех. Один человек считается пропавшим без вести.

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