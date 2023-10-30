Трагическую весть получила ее мать.

22-летняя немка Шани Лук, которая попала в заложники к террористам ХАМАС во время их нападения на музыкальный фестиваль В Израиле, вероятно, мертва.

Об этом пишет RTL со ссылкой на мать девушки Рикарду Лук. Женщина отметила, что информацию о вероятной смерти дочери получила вчера.

"К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук.

Однако официального подтверждения пока нет. Мать и семья Шани полностью надеялись, что Шани вернется домой живой.

Похищение Шани Лук

Перед нападением ХАМАС на страну тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки возле сектора Газа. Десяткам участников музыкального фестиваля удалось выжить после нападения, укрывшись от террористов в кустах и оврагах. Однако сотням людей спаслись не удалось-в районе, где проходил фестиваль, было найдено 200 тел погибших.

Террористы ХАМАС похитили 22-летнюю немку во время нападения на фестиваль. Видео с девушкой, лежащей неподвижно в пикапе облетело мир. Шани стала лицом ужасной террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Неизвестно, была ли она на тот момент еще жива.

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