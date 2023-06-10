Сотни тысяч человек остались без чистой питьевой воды, отметили в ООН.

После того, как российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в Украине "чрезвычайно обострился" гуманитарный кризис.

Теперь гуманитарная ситуация в Украине "значительно хуже, чем раньше", приводи theguardian.com слова заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Организации Мартина Гриффитса.

Гриффитс рассказал "Службе новостей ООН", что после уничтожения Каховской дамбы без чистой питьевой воды остались около 700 тысяч человек, в воде плавают мины.

По его словам, Организация после трагедии постоянно контактирует с властями РФ. "Я лично встречался здесь с лицами из постоянного представительства России, я был на связи с ними буквально все последние полчаса (вечер пятницы - Ред.), и мы добиваемся разрешения на безопасный доступ через линию фронта", - добавил он.

Каховская трагедия - что нужно знать сегодня

Пособники властей РФ в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС, объект был полностью уничтожен. В результате неконтролируемого вытока воды затопило десятки населенных пунктов, есть жертвы.

На подконтрольной Украине территории юга сразу же начали спасать людей, а на захваченной части нашей земли противники не только не помогали людям, а даже мешали им эвакуироваться.

По сведениям экспертов, из-за подрыва Каховской дамбы в Украине на месте цветущих полей могут появиться места, в которых будут пыльные бури, исчезнут редкие виды животных, и будет массово гибнуть рыба.

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