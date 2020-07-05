Максимальный балл на ВНО 2020 могут получить гораздо больше детей, чем год назад – организаторы оценивания

Экспертные группы учли обстоятельства, которые сложились в государстве в последние месяцы.

В нынешнем году на ВНО были установлены относительно низкие пороговые баллы за тест, так что максимальные 200 баллов на тестировании могут получить значительно больше детей, чем в 2019 году.

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Об этом в интервью ZN.UA рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. Чиновник прокомментировал опасения студентов по-поводу того, что в нынешнем году им будет трудно получить высокие баллы на ВНО.

«Пороговый балл «сдал/не сдал», к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, — многомесячный период дистанционного обучения», - отметил он.

«Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом», - указал Бойко.

Ранее сообщалось, что выпускники с оккупированных территорий могут поступать в любой украинский вуз без ВНО.

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