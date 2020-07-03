Выпускники с оккупированных территорий могут поступать в любой украинский вуз без ВНО

По желанию им предоставляется бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах вузов продолжительностью до года с последующим поступлением как внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№ 3734).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 310 народных депутатов из 368 зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом, в частности устанавливается, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АРК и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АРК и Севастополя, которые получили документ о полном общем среднем образовании, прием на обучение в заведения высшего образования осуществляется в рамках установленных квот приема в заведения высшего образования Украины.

Размер квоты для приема лиц, местом жительства которых являются эти территории, устанавливается центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки для высших учебных заведений.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как заявил, представляя законопроект, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак, законом вводится возможность поступления по вступительным экзаменам, в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии соприкосновения, - во все заведения высшего образования.

На сегодняшний день, сказал Бабак, поступление по квоте было предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АРК и Севастополя, и только в определенные высшие учебные заведения.

"Молодежь с оккупированных территорий сможет поступать без внешнего независимого оценивания в любое заведение высшего образования в Украине, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас. В каждом вузе будут действовать квоты, и абитуриенты, поступающие на обучение с неподконтрольной территории, будут конкурировать в пределах этой квоты", - пояснил Бабак.

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