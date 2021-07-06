В пунктах постоянной дислокации контрактников кормят один раз в день, а офицеры даже платят за это единоразовое питание из зарплаты.

Офицер резерва ВСУ и волонтер Мирослав Гай обнародовал в Facebook фото питания военных 95-й отдельной ДШБ на сборах резервистов. Мнения комментаторов в сети по поводу фотографий разделились - питание улучшилось, однако до стандартов НАТО ему еще далеко.

"Хочу поблагодарить всех тех поваров, которые готовили нам в разных, часто не очень удобных, мягко говоря, условиях. Где-то были стационарные кухни, а где-то готовили на дровах. Но все бойцы, и я в частности, отмечают надлежащее качество питания и его высокое разнообразие. Это, конечно, не стандарты НАТО, но с учетом того, какие небольшие средства выделяются на одного солдата, то поварам можно поставить памятник», - отметил Гай в своей публикации.

По словам офицера, трехразовое питание в ВСУ бывает либо на сборах, либо во время выхода подразделения в зону ООС. Еще трижды в день кормят срочников и наряды. В пунктах постоянной дислокации контрактников кормят один раз в день, а офицеры и потом платят за это единоразовое питание из зарплаты.

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«Поэтому судить по моим фотографиям о питании в ВСУ в целом не стоит. Многое зависит и от командира части, а иногда даже и комбата», - подчеркнул он.

По мнению Гая, если людей начнут кормить трижды в день на рабочем месте, а с офицеров снимут оплату, то это немного улучшит условия несения службы. Кроме того, он обратил внимание на то, что из рациона украинских военных исчезли мультивитамины для поддержания баланса микроэлементов.

Фото питания резервистов на сборах 95-й бригады собрали смешанные комментарии. С одной стороны, они выглядят неплохо на фоне «советских стандартов». Однако пользователи обращают внимание на небольшие порции и сомневаются в качестве приготовленной пищи.

Кроме того, военнослужащие рассказывают о недостойной системе питания в ППД. Кое-где контрактники остаются вообще без питания, даже на полигонах.

Ранее военные пожаловались, что на Гончаровском полигоне в Черниговской области бойцов кормят некачественной пищей. Фото с рационом бойцов обнародовал в Facebook военнослужащий Роман Глех.

Реформа питания в армии

В 2019 году министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что все части Вооруженных сил Украины с начала 2020 года перейдут на новую систему питания.

В марте прошлого года в Минобороны отчитались о том, что в боевых частях ВСУ завершился переход на новую систему питания.

Отмечалось, что теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабжающими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

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Автор: Дмитрий Захаров