Бойцы говорят, что качество питания ухудшилось, а "реформа" осталась где-то на бумаге.

Украинских бойцов на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят некачественной пищей.

Новые фото с рационом бойцов обнародовал в Facebook военнослужащий Роман Глех.

"Стандарты не НАТО 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г, парни спрашивают офицеров: «Так что, свиньи сегодня голодными будут??",- написал он в публикации.

В комментариях пользователи обращают внимание, что бойцов кормят мороженой колбасой. Глех, в то же время, говорит что качество питания только ухудшилась, а соответствующая реформа так и осталась где-то на бумаге.

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Реформа питания в армии

В 2019 году министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что с 2020 года все части Вооруженных сил Украины перейдут на новую систему питания.

В марте прошлого года в Минобороны отчитались о том, что в боевых частях ВСУ завершился переход на новую систему питания.

Отмечалось, что теперь у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабжающими компаниями-победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты как в виртуальном супермаркете.

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Автор: Дмитрий Захаров