Вынужденные могут получить жилье и бесплатную еду в Черновцах.

Полномасштабная война с Россией вынудила миллионы украинцев покинуть свои дома. Некоторые люди ищут спасения заграницей, другие временно переезжают в западные украинские области. Черновцы - один из городов, в которых помогают переселенцам.

Раньше мы рассказывали, где можно получить помощь переселенцам во Львове. Сейчас этот город уже переполнен и не может принимать людей, поэтому стоит обратить внимание на Черновцы.

Как попасть в Черновцы

Попасть в Черновцы было затруднительно и в мирное время. Во время войны это не изменилось. Черновцы не имеют прямого железнодорожного сообщения с центральной и восточной Украиной. Попасть сюда на поезде можно из Львова или Коломыи.

Для переселенцев, которые хотят выехать заграницу через Черновцы, курсируют бесплатные эвакуационные автобусы на Порубное до границы с Румынией. Выезд от Железнодорожного вокзала в 8:00 и 19:00.

Жилье в Черновцах

Помощь в поиске жилья, а также медицинскую помощь и вещи первой необходимости можно получить в центре помощи переселенцам по адресу ул. Эминеску, 2. Центр работает с 9:00 до 21:00. Также можно обратиться по номерам телефонов 38 (095) 1536298, 38 (098) 5088484, 38 (097) 3249374, 38 (095) 0901798.

Также для беженцев работает отель "Черемош". Туда бесплатно заселяют переселенцев.

Найти жилье в Черновцах можно самостоятельно на сайтах аренды квартир. Будьте готовы к высоким ценам и отсутствию свободного жилья.

Где поесть и получить продукты в Черновцах

Переселенцы могут получить продукты питания по таким адресам:

Проспект Независимости (остановка "Микрорайон");

Гравитон (Аллея Неравнодушия);

Энтузиастов, 4 (конечная остановка маршрутки № 5);

Микрорайон Каличанка (ул. Белорусская, общественное пространство);

Садгора (ул. Ярослава Мудрого, "Эней").

Также некоторые кафе и рестораны Черновцов предлагают переселенцам обеды бесплатно или с большой скидкой.

Бесплатная одежда

Получить бесплатную одежду на территории спортивного комплекса по ул. Небесной сотни, 6 ежедневно с 10:00 до 18:00. Если повезет, здесь даже можно найти детские вещи. Также в городе открыто много магазинов одежды.

Мобилизация мужчин-переселенцев

Мужчины, которые переехали в Черновцы из других регионов, обязательно должны встать на воинский учет. Областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки расположен на улице Ольги Кобылянской, 32. Городской — на улице Главной, 119.

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