На данный момент во Львове работает 7 координационных центров для вынужденно перемещенных лиц.

Война с Россией вынудила миллионы людей покинуть родные города и села. Тысячи людей ежедневно приезжает во Львов, спасаясь от войны. Город предоставляет им убежище, еду и другую необходимую помощь. Пресс-служба Львовского горсовета рассказала, куда обращаться во Львове за помощью переселенцам.

Помощь беженцам во Львове - адреса

Сейчас во Львове действуют 7 координационных центров, куда вынужденно перемещенные лица могут обратиться за необходимой помощью. Вот их адреса:

Железнодорожная администрация – ул. Выговского, 34;

Лычаковская администрация – ул. Костя Левицкого, 67;

Шевченковская администрация – ул. Липинского, 11;

Галицкая администрация – ул. Ференца Листа, 1;

Сиховская администрация – просп. Червоной Калины, 66;

Франковская администрация – ул. Генерала Чупрынки, 85;

"Арена Львов" – ул. Стрыйская, 199

Проезд из Львова в Польшу

Для переселенцев работает ежедневный бесплатный трансфер в Польшу. Для этого задействовано 50 больших автобусов, которые совершают от 70 до 120 рейсов в день.

"Автобусы работают на двух локациях: главный железнодорожный вокзал и станция "Пидзамче". Проезд бесплатный. Автобусы ждут пассажиров на остановке городских автобусов. При необходимости, место отправления подскажут координаторы-волонтеры", - сообщают в городском совете.

До польской границы перевозят в течение светового дня. Если переселенцы прибыли во Львов вечером или ночью, их доставляют на автобусе из вокзала в координационный центр и временно поселяют. А уже с утра, по желанию, можно воспользоваться возможностью довоза до границы.

Вас также могут заинтересовать новости: