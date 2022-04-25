Мариупольцы призывают мир помочь им. Они не понимают, как весь мир может просто смотреть, как их убивают, ничего при этом не делая.

Бойцы полка "Азов" показали на видео, как живут мирные жители Мариуполя в подвалах завода Азовсталь. Они вынуждены там скрываться от российских обстрелов, которые уже практически стерли город с лица земли.

На видео люди рассказывают, что российские оккупанты во главе с Путиным, которые пришли якобы спасать их от "нацистов", на самом деле спасли мариупольцев от нормальной мирной жизни в красивом городе.

Одна из женщин рассказала, как к ней в больницу после российских обстрелов привозили гражданских с оторванными конечностями.

По словам людей, которых там прячется сотни включая десятки детей, еды и воды у них осталось на считанные дни. Они за полтора месяца почти не выходили на улицу, находясь в подвале без свежего воздуха и под постоянными бомбардировками и называют себя "забытыми миром". Для детей нет подгузников, они спят в пакетах, а из-за сырости вещи сохнут очень долго.

Мариупольцы призывают мир помочь им. Они не понимают, как весь мир может просто смотреть, как их убивают, ничего при этом не делая.

"Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру! Помогите нам, пожалуйста! Мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране! Нам надоели эти бомбардировки, постоянные авиудары по нашей земле! Я не понимаю, от кого нас здесь спасают! Помогите нам! Остановите агрессию Российской Федерации против моей страны! Мой город разрушен полностью, нет места живого! Все разбомбили окончательно. Дети, которые здесь находятся, все время плачут, они хотят жить. Остановите эту агрессию! Я прошу президента США, Англию, Францию, Канаду, Израиль, Турцию, я всех прошу: помогите нам, пожалуйста, спасите нас!" – призвала жительница города.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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