Он заявил, что ни о каком взятии Мариуполя РФ речи не идет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся еще в четырех точках Мариуполя, не считая завода "Азовсталь".

Об этом он рассказал в интервью "Медузе".

Журналисты попросили его прокомментировать слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что контроль над Мариуполем якобы перешел к российским войскам.

"Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как обычно. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми бомбами со стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать", - рассказал он.

Арестович отметил, что оккупанты понесли очень большие потери при попытке штурма.

"Вся эта сценка Путин - Шойгу смешная. Они же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: "Окружить и не выпускать". Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается", - отметил советник главы ОП.

Также он заявил, что украинские бойцы будут осуществлять вылазки, тем самым опровергая заявления России.

"И весь мир будет видеть, что Путин и Шойгу соврали в очередной раз, потому что ни о каком взятом Мариуполе речи нет", - подчеркнул Арестович.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля во время встречи с Путиным Шойгу соврал, заявив, что город "освобожден", но на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные.

Напомним, что Украина предложила России провести спецраунд переговоров прямо у стен "Азовстали".