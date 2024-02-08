Олег Жданов отметил, что если человек не хочет по выслуге лет уходить на пенсию, он может продолжать службу до граничного пенсионного возраста.

Военные, которые начинают свой путь с курсантской скамьи, примерно в 43 года выходят на пенсию. Каждый последующий год службы прибавляет 3% к пенсии.

"Военные имеют право выйти на пенсию после 25 календарных лет службы. Пенсия насчитывается следующим образом - военные получают 50% от денежного содержания на момент увольнения. Если человек не хочет по выслуге лет уходить на пенсию, он может продолжать службу до граничного пенсионного возраста, согласно закону. Для полковника - 60 лет, генерала - 65 лет, генерал-полковника - 70 лет", - рассказал полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью изданию "Фокус".

При этом он указал, что каждый следующий год службы после 25 лет выслуги к пенсии добавляют 3% от денежного содержания, а если человек прослужил 30 лет, то военная пенсия составляет 65% от денежного содержания

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"Выслуга лет отсчитывается с момента принятия присяги. То есть поступил курсант в училище, принял присягу - пошла выслуга лет. Тоже самое солдатом, который поступил на службу и принял присягу или контрактником. Сейчас в Украине нет территорий, где службу считают год за полтора, как было в СССР - например, год службы в горных районах, если гарнизон находился на высоте более 1500 метров, считали за полтора, были горные надбавки. Единственное, что у нас сохранилось - летчики получают летные надбавки, а у десантников есть денежная награда за прыжки", - объяснил эксперт.

По его словам, примерно в 43 года военные, которые начинают путь с курсантской скамьи, выходят на пенсию, после чего могут работать в другом месте, но зачастую состояние здоровья не позволяет продолжать трудовую деятельность.

"Кто-то живет на пенсию, многие устраиваются на работу. Но состояние здоровья военных пенсионеров резко отличается от состояния здоровья людей на гражданке. Нужно учитывать, что у военных суточный режим работы, полигоны, много тревог и нервов - все это сказывается на состоянии здоровья. Потому работают, пока есть силы. Потом увольняются", - подытожил Жданов.

Военные пенсионеры в Украине - могут ли их призвать

Народный депутат Виктор Балога нашел целую группу уже подготовленных украинцев, которых можно мобилизовать. Речь идет о бывших военных и правоохранителях, которые вышли на пенсию в 40-45 лет.

По его словам, сейчас мобилизуют тех, кто не имеет никакого отношения к военному делу или правоохранителям. Он напомнил, что таких людей нужно обучать элементарным вещам.

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