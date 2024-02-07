Виктор Балога возмущен, що военкомы охотятся на тех, кто работает, и молодежь.

Народный депутат Виктор Балога нашел целую группу уже подготовленных украинцев, которых можно мобилизовать. Речь идет о бывших военных и правоохранителях, которые вышли на пенсию в 40-45 лет.

"В стране десятки тысяч людей, которые годами получали блага от страны и рано ушли на пенсию. Имею в виду военных и правоохранителей, которые в 40-45 лет шли на "заслуженный отдых" и получали различные льготы, потому что "тяжело" работали на государство", - написал нардеп в Facebook.

По его словам, сейчас мобилизуют тех, кто не имеет никакого отношения к военному делу или правоохранителям. Он напомнил, что таких людей нужно обучать элементарным вещам.

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"Строители, трактористки, грузчики, слесари, айтишники, сантехники и электрики мобилизуются в первую очередь и защищают страну в то время, как экс-правоохранители и военные на пенсии, часто с нарисованной инвалидностью, никого не интересуют", - возмутился Балога.

При этом он указал, что таких пенсионеров легко найти, но представители ТЦК и СП отдают предпочтение тем, кто "ежедневно ходит на работу или "кривых и горбатых". Политик уверен, что "без 50 летних майоров и полковников на пенсии" Украина справится, а вот без электриков или комбайнеров и молодежи - нет.

Мобилизация в Украине - последние новости

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации.

В обновленном документе прописано освобождение от военной службы людей, имеющих инвалидность любой группы, снижение призывного возраста до 25 лет, откказ от срочной службы и введение электронного кабинета военнообязанного.

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